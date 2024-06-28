Лайфгак від королеви Камілли: як скоротати час у тривалих поїздках

Королева Камілла часто подорожує, виконуючи свої королівські обов'язки. Її Величність поділилася своєю найкращою порадою про те, як скоротати час під час тривалих автомобільних поїздок.

Виступаючи в останньому випуску подкасту The Queen's Reading Room, вона розповіла, що попри щільний графік королівських заходів їй подобається слухати аудіокнижки під час тривалих поїздок на машині.

"Я думаю, що аудіокнижки для далеких поїздок є абсолютно прекрасними, тому що можна "загубити" себе", — пояснила королева, цитує її слова express.co.uk. "Мені доводилося бувати у різних місцях, але я не виходила з машини, бо мені просто треба було дослухати, що буде далі!".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Однак, незважаючи на свою любов до аудіокнижок, Камілла зізналася, що, як і раніше, віддає перевагу традиційним паперовим книжкам. "Загалом я воліла б прочитати справжню книжку, відчути її, погортати сторінки і повернутися назад", — додала вона.

Цікаво, що королева також наголосила, що на задоволення від аудіокнижки може впливати той, хто її озвучує:

"Це також багато в чому залежить від читача — іноді трапляються блискучі читачі, а іноді жахливі".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

З такою думкою королівської особи важко не погодитись, правда?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять романтичних книжок у стилі серіалу "Бріджертони".

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