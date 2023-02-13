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Лайфгак від принцеси Кейт: що робити, щоб ходити у взутті на підборах було зручно

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1119
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Лайфгак від принцеси Кейт: що робити, щоб ходити у взутті на підборах було зручно

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін багато буває на публіці і їй часто доводиться носити взуття на підборах.

Кейт має лайфгак, який вона використовує для того, щоб її ногам у взутті на підборах було зручно.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Як пише express.co.uk, щоб ноги Кейт не ковзали в туфлях, принцеса використовує спеціальні колготки з гелевою смужкою на підошві кожної ноги, щоб утримувати підошви туфель.

Також Кейт має вставні шкіряні устілки для амортизації. 2015 року неназване джерело повідомило королівському кореспонденту Vanity Fair Кеті Ніколл, що Кейт "замовила пару пакетів" устілок Alice Bow. "Вона думає, що вони чудові", - зазначило джерело.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А експертка зі стилю Міранда Голдер раніше розповідала, що цю пару спеціальних колготок Кейт купує у відомому в Англії магазині John Lewis. Шкода, що модель диво-колгот не розголошується. Напевно, прихильниці принцеси із задоволенням скористалися б її лайфгаком. 

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, який лайфгак допомагає Кетрін приховати спідню білизну під одягом, щоб в сукнях завжди мати бездоганний вигляд.

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Дата публікації
Перегляди
1119
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