Лайфгак від Зари Тіндал: як не зіпсувати підбори, взуваючи їх на вечірку в саду

Кузини принца Вільяма приїхали його підтримати на королівській садовій вечірці у Букінгемському палаці.

Принцеса Уельська Кетрін поки що не може відвідувати заходи, тому підтримку принцу Вільяму надали його двоюрідні сестри – Зара Тіндалл та принцеси Беатріс та Євгенія.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Особливо захопила 43-річна Зара, вона з'явилася на Garden Party у білій сукні з коміром і рожевими маленькими ґудзиками, а також тонким поясом на талії від Laura Green London, доповнивши образ рожевим крислатим капелюхом Sarah Cant Millinery, замшевими туфлями на підборах Emmy London і клатчем до тону теж від Emmy London.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Тіндал зібрала волосся в зачіску і зробила гарний денний макіяж у теплих відтінках, підкресливши губи рожевим блиском. У вухах у неї сяяли золоті сережки-цвяшки, на зап'ясті був годинник, а на пальці заручальна каблучка і обручка.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Через дощову погоду Зара намочила свої замшеві туфлі. А ще продемонструвала, який лайфгак використовує для підборів, щоб вони не впивалися в зелений газон – це спеціальні пластикові накладки, які допомагають не зіпсувати підбори.

Взуття Зари Тиндалл / Фото: Getty Images

Взуття Зари Тиндалл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, за підбори на газоні раніше часто критикували Меган Маркл.

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