Ледь не заплуталася в подолі: фото з весілля принцеси Діани, яке ви не бачили раніше

Ми бачили безліч різних весільних знімків цієї королівської пари, оскільки весілля Чарльза та Діани було дуже гучним і дуже знаковою подією у Великій Британії.

Знаємо, що цього важливого для себе дня наречена була в сукні від британської дизайнерки Елізабет Емануель, вона, до речі, нещодавно розповідала про те, як познайомилася з майбутньою принцесою Уельською.

Сукню пошили з шовкової тафти кольору слонової кістки та прикрасили мереживами, ручною вишивкою, паєтками та десятьма тисячами перлин. Вона мала 8-метровий шлейф із тафти — найдовший в історії королівських суконь. Саме на цьому не опублікованому раніше знімку добре видно, яким незручним для пересування було вбрання Діани. Наречена мало не плуталася у своєму поділі піднімаючись сходами біля собору Святого Павла, де проходило їхнє із Чарльзом вінчання.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

На весіллі леді Ді була у родинній тіарі Спенсерів, нещодавно ми докладніше розповідали про цю прикрасу і про те, чому її може успадкувати старша онука Діани – принцеса Шарлотта.

Принцеса Діана та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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