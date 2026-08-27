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Леді Амелія Спенсер у червоному бікіні влаштувала фотосет біля басейну
Леді Амелія Спенсер опублікувала у своєму блогу в Instagram кілька фотографій з відпустки, яку вона провела зі своїм чоловіком.
34-річна донька графа Чарльза Спенсера та племінниця покійної принцеси Діани показала, як ніжилася на сонці в купальнику, відпочиваючи разом зі своїм чоловіком Грегом Маллеттом.
На знімках леді Амелія заскочена на пляжі, на ній червоний купальник, фото зроблено на тлі величезного басейну. Дівчина була у сонцезахисних окулярах та ефектно позувала перед камерою смартфона свого чоловіка Грега.
Нещодавно, до речі, її сестра-близнючка леді Еліза Спенсер також поділилася цілою добіркою фотографій, на яких вона позувала в суцільному білому купальнику.