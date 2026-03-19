Леді Амелія Віндзор поділилася барвистими кадрами з відпустки у Греції
Онучка герцога Кентського — леді Амелія Віндзор — насолоджується сонцем під час відпустки у Греції.
30-річна леді Амелія опублікувала кілька яскравих знімків з Афін, де насолоджується сонцем, проводячи свою казкову відпустку.
Дівчина показала, як вирушила на екскурсію, щоб оглянути визначні пам’ятки історичного міста, та продемонструвала свою стильну колекцію літніх максіспідниць і топів, хоча на календарі ще рання весна.
«Було величезним задоволенням досліджувати Афіни вихідними, зупинившись у чудовому готелі @thedolliacropolis», — підписала в Instagram добірку фотографій зі своєї нещодавньої поїздки з подругами леді Амелія.
«Захоплива екскурсія Акрополем, ранкові прогулянки до храму Гефеста, чудове сонце та нескінченні прогулянки», — розповіла дівчина.
Вона показала кілька фото зі свого номера в готелі та свій фруктовий перекус.
Амелія, троюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі, входить до найстильніших молодих членів королівської родини і займається модельним бізнесом ще зі студентських років. Вона також активно веде блог в Instagram, розповідаючи про своє життя широкій аудиторії.