ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Леді Амелія Віндзор у пишній сукні з квітами і на бретельках відвідала модний показ

Леді Амелія Віндзор відвідала Лондонський тиждень моди.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

30-річна леді Амелія відвідала нещодавно з’явилася на показі Bora Aksu під час Лондонського тижня моди, який відбувся у церкві Святого Павла у Лондоні.

На світський захід дівчина приїхала у чорній максісукні на тонких бретельках і з пишною спідницею, яка була декорована великими квітами на талії. У леді Амелії було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а образ доповнювали кілька прикрас на шиї — дві підвіски на золотому ланцюжку, одна з яких була з ініціалами Амелії, де було три літери MEL, а також підвіска з маленьким діамантовим каменем.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Також аристократка одягла багато різних золотих каблучок, золотий годинник виблискував у неї на зап'ясті, а на іншому зап'ясті був браслет з каменів і серцем.

Нагадаємо, раніше ми показували, який образ Амелія Віндзор обрала для візиту на прем'єру фільму “Сім циферблатів” у готелі May Fair у Лондоні.

Леді Амелія Віндзор на прем'єрі фільму / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie