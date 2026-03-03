- Дата публікації
- Суспільство
- 158
- 1 хв
Леді Амелія Віндзор у пишній сукні з квітами і на бретельках відвідала модний показ
Леді Амелія Віндзор відвідала Лондонський тиждень моди.
30-річна леді Амелія відвідала нещодавно з’явилася на показі Bora Aksu під час Лондонського тижня моди, який відбувся у церкві Святого Павла у Лондоні.
На світський захід дівчина приїхала у чорній максісукні на тонких бретельках і з пишною спідницею, яка була декорована великими квітами на талії. У леді Амелії було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а образ доповнювали кілька прикрас на шиї — дві підвіски на золотому ланцюжку, одна з яких була з ініціалами Амелії, де було три літери MEL, а також підвіска з маленьким діамантовим каменем.
Також аристократка одягла багато різних золотих каблучок, золотий годинник виблискував у неї на зап'ясті, а на іншому зап'ясті був браслет з каменів і серцем.
Нагадаємо, раніше ми показували, який образ Амелія Віндзор обрала для візиту на прем'єру фільму “Сім циферблатів” у готелі May Fair у Лондоні.