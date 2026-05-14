Леді Амелія Віндзор у строкатій сукні та улюблених балетках сходила на світський захід
Британська аристократка вийшла у світське суспільство.
Леді Амелія Віндзор відвідала захід British Vogue та Netflix, присвячений церемонії вручення телевізійних премій BAFTA, у ресторані Dovetale у лондонському районі Мейфер.
30-річна леді Амелія приїхала на цей світський захід у строкатій сукні максі з квітковим принтом на тонких бретельках, що носила без білизни. Вона доповнила лук сумкою зі шкіри у вигляді барильця з рожевою короткою ручкою і балетками з застібкою до тону, а також одягла кілька золотих каблучок і годинник, два золоті ланцюжки з підвісками на шиї, а у неї у вухах було кілька золотих сережок. Її біляве волосся було розпущене, а на обличчі був зовсім легкий макіяж, що підкреслює природну красу дівчини.
Нагадаємо, раніше леді Амелія обрала ці самі балетки для походу до театру.