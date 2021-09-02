Леді Амелія і Еліза Спенсер сяяли на червоній доріжці кінофестивалю у Венеції

Леді Амелія і Еліза Спенсер сяяли на червоній доріжці кінофестивалю у Венеції

Сестри леді Кітті Спенсер були на відкритті Венеційського кінофестивалю.

Вчора ввечері зіркові гості пройшлися червоною доріжкою і показали розкішні образи, позуючи перед камерами фотографів. Леді Амелія Спенсер і її сестра леді Еліза Спенсер також вийшли на доріжку перед показом фільму "Паралельні матері".

Амелія була в чорній сукні зі шлейфом і прозорим верхом, який був розшитий камінням. Дівчина доповнила образ чорними босоніжками на підборах і сережками-цвяшками. Біле волосся вона зачесала назад, а макіяж зробила з акцентом на очі.

Леді Амелія і леді Еліза Спенсер / Getty Images

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Леді Еліза була в ніжно-рожевій сукні з досить відвертим декольте і взула босоніжки на підборах. Волосся дівчини також було розпущене, а у вухах були сережки-підвіски з камінням, а макіяж в натуральних відтінках.

Вчора на острові Лідо зібралося багато знаменитостей: Адріана Ліма, Б'янка Балті, Гелен Міррен, Сара Сампайо, Пенелопа Крус і багато інших зірок. Більше фото дивіться в нашій галереї з червоної доріжки.

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