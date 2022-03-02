Леді Амелія Віндзор зробила пост в Instagram та показала, як світ може підтримати українців

Британська аристократка леді Амелія Віндзор опублікувала в сторіз пост на підтримку України.
Двоюрідна онука королеви Єлизавети II леді Амелія Віндзор знає про війну в Україні та зробила перепост у своєму Instagram Stories, опублікувавши інформацію про те, як підтримати людей в Україні зараз.
Спільнота Trippin опублікувала в Instagram пост підтримки народу України, перепост якого у себе в блогу зробила Амелія.
"Ми солідарні із народом України.
Від дітей, жінок і людей похилого віку до чорношкірих студентів, спільноти ЛГБТК+ та людей з обмеженими можливостями — ми склали для вас список ресурсів, які допоможуть вам підтримати людей в Україні. Цей список також містить ресурси для підтримки людей в Україні, які не входять до цих груп.
Діліться та коментуйте все, що може бути корисним для спільноти", — написано під постом і вказані координати для допомоги.
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