Леді Амелія Віндзор зробила пост в Instagram та показала, як світ може підтримати українців

Леді Амелія Віндзор зробила пост в Instagram та показала, як світ може підтримати українців

Британська аристократка леді Амелія Віндзор опублікувала в сторіз пост на підтримку України.

Двоюрідна онука королеви Єлизавети II леді Амелія Віндзор знає про війну в Україні та зробила перепост у своєму Instagram Stories, опублікувавши інформацію про те, як підтримати людей в Україні зараз.

Спільнота Trippin опублікувала в Instagram пост підтримки народу України, перепост якого у себе в блогу зробила Амелія.

Instagram Амелії Віндзор

"Ми солідарні із народом України⁠.

Від дітей, жінок і людей похилого віку до чорношкірих студентів, спільноти ЛГБТК+ та людей з обмеженими можливостями — ми склали для вас список ресурсів, які допоможуть вам підтримати людей в Україні. Цей список також містить ресурси для підтримки людей в Україні, які не входять до цих груп.⁠

⁠Діліться та коментуйте все, що може бути корисним для спільноти", — написано під постом і вказані координати для допомоги.

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