Леді Діана та поні: кумедний кадр з фотоархіву принцеси Уельської

Це фото було зроблено 1974 року, коли леді Діані було 14 років. На фото дівчина зазнімкована разом зі своїм поні на ім'я Стафл. Здається, що він тягнеться до обличчя Діани, щоб лизнути її, а вона сміється, тримаючи його за повідець і злегка відсуваючись назад. Одягнена майбутня принцеса в синій кардиган, світлу сорочку в клітинку і джинси.

Принцеса Діана, 1974 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Діана вважала своє дитинство нещасним і нестабільним через проблеми у шлюбі її батьків та застосування батьком фізичної сили по відношенню до матері. Після розлучення батьків (Діані тоді було 7 років) дівчинка з молодшим братом Чарльзом якийсь час жила з матір'ю, але згодом її батько заборонив колишній дружині опікуватися дітьми і забрав їх до себе. Не дивно, що таке важке дитинство вплинуло на формування особистості майбутньої принцеси Уельської.

Принцеса Діана, 1980 рік, Лондон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам дитячі фото принцеси Діани, які ви ніколи не бачили.

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