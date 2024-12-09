Леді Габріелла Віндзор вперше з'явилася на публіці після того, як дізналася справжню причину смерті свого чоловіка

Леді Габріелла Віндзор відвідала різдвяний концерт принцеси Уельської у Вестмінстерському абатстві. Це став її перший вихід на публіку після того, як стали відомі подробиці смерті її чоловіка.

Леді Габріелла приїхала підтримати принцесу Кейт лише за кілька днів після розслідування смерті її чоловіка Томаса Кінгстона.

Дочка принца і принцеси Майкл Кентських була помічена дорогою до Вестмінстерського абатства разом із сестрою принцеси Уельської — Піппою Міддлтон-Меттьюз, якраз перед початком служби.

Вона була в темно-зеленому двобортному пальті із золотими ґудзиками та високих замшевих чоботях на підборах, а в руках тримала синю сумку з крокодилячої шкіри від Aspinal of London, яку вже неодноразово брала на різдвяний концерт.

Габріелла зібрала біляве волосся в низький пучок, зробила макіяж і одягла великі золоті сережки, а на зап'ясті у неї сяяв золотий браслет із перлинами.

Леді Габріелла Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, згідно з розслідуванням, чоловік Габріелли — Томас Кінгстон — помер від вогнепального поранення в голову після несприятливого впливу ліків, прописаних його лікарем. Це було встановлено після детального розслідування смерті чоловіка. 43-річного Томаса знайшли мертвим у лютому минулого року в будинку його батьків.

Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон / Фото: Getty Images

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