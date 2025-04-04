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Леді Габріелла Віндзор отримала від короля Чарльза підбадьорливий патронаж після смерті чоловіка
Леді Габріелла Віндзор взяла на себе новий патронаж через півтора роки після смерті її чоловіка Томаса Кінгстона.
Дочка принца та принцеси Майкл Кентських була призначена покровителькою Restore the Music — благодійної організації, спрямованої на сприяння музичній освіті молоді у Великій Британії.
«Музика може зробити дуже багато для розвитку впевненості в собі, уяви та соціальних навичок — усе це, я вважаю, необхідне для навчання. Для мене велика честь бути покровителькою цієї виняткової благодійної організації, яка створює можливості для процвітання дітей за допомогою сили музики», — сказала леді Габріелла, повідомляє організація X.
Зазначимо, що королівська сім'я згуртувалася навколо леді Габріелли від того часу, як минулого року її чоловік раптово помер. Минулого Різдва принцеса Уельська попросила леді Габріеллу її допомогти з її концертом різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, привнісши свій досвід співачки та авторки пісень.
Нагадаємо, рік тому розслідування виявило причину смерті Томаса Кінгстона, чоловіка леді Габріелли.