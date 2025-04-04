Леді Габріелла Віндзор отримала від короля Чарльза підбадьорливий патронаж після смерті чоловіка

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Реклама

Дочка принца та принцеси Майкл Кентських була призначена покровителькою Restore the Music — благодійної організації, спрямованої на сприяння музичній освіті молоді у Великій Британії.

«Музика може зробити дуже багато для розвитку впевненості в собі, уяви та соціальних навичок — усе це, я вважаю, необхідне для навчання. Для мене велика честь бути покровителькою цієї виняткової благодійної організації, яка створює можливості для процвітання дітей за допомогою сили музики», — сказала леді Габріелла, повідомляє організація X.

Томас Кінгстон та леді Габріелла / © Associated Press

Зазначимо, що королівська сім'я згуртувалася навколо леді Габріелли від того часу, як минулого року її чоловік раптово помер. Минулого Різдва принцеса Уельська попросила леді Габріеллу її допомогти з її концертом різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, привнісши свій досвід співачки та авторки пісень.

Реклама

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, рік тому розслідування виявило причину смерті Томаса Кінгстона, чоловіка леді Габріелли.