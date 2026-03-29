Леді Кітті Спенсер одягла на бал сукню, створену за мотивами стародавньої картини

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Реклама

Пізніше у своєму Instagram Кітті пояснила походження цієї сукні та детальніше розповіла про неї.

Сукня, обрана Спенсер була в стилі ампір від бренду, глобальною амбасадоркою якого вона є від 2021 року. Вбрання було прикрашене корсетом, розшитим коралами, кристалами та перлами.

Як пояснила аристократка в Instagram спідниця була прикрашена вишивкою по всій поверхні, натхненною картиною Жака-Луї Давида 1789 «Кохання Париса та Олени», яка зберігається в Луврі. Репліка історичної картини XVIII століття, що зображує Олену Троянську та Паріса з грецької міфології, була обгорнута навколо сукні, яка спадала складками.

Реклама

Сама сукня була без рукавів, але Кітті додала яскравого акценту за допомогою червоних пір'яних прикрас, прикріплених до зап'ястей як імпровізовані рукави.

(гортайте фото праворуч)

Кітті зібрала своє світле волосся у високу зачіску, яка підкреслила її ефектні прикраси - сережки та кольє-чокер до тону, які також були з колекції Alta Moda від Dolce & Gabbana. Прикраси відрізнялися золотими деталями та квітковими мотивами, прикрашеними різним коштовним камінням.