225
1 хв

Леді Кітті Спенсер сяяла на балу в Монте-Карло в розкішній сукні від Dolce & Gabbana

Британська аристократка леді Кітті Спенсер відвідала 70-й Бал Троянд у Монте-Карло.

Ольга Кузьменко
Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Захід, організований князем Монако Альбером II та княгинею Шарлін відбувся у спортивному клубі Монте-Карло. Бал є одним із головних благодійних заходів у Монако і проводиться на підтримку Фонду принцеси Грейс Келлі — матері Альбера II.

Британська модель та аристократка леді Кітті Спенсер з’явилася на Балу у розкішній сукні від Dolce & Gabbana з колекції Alta Moda 2019. Сукня була на широких бретельках, розшита бісером та камінням та з портретами на подолі. Образ леді Кітті доповнила кольє від Dolce & Gabbana та сережками з цієї самої колекції. Волосся зібрала в низький пучок і зробила легкий, але виразний макіяж на обличчі.

Княгиня Шарлін, нагадаємо, з’явилася на балу в сукні, зшитій на замовлення Elie Saab.

