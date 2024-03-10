Леді Кітті Спенсер стала мамою та показала перші кадри з дитиною

Про племінницю принцеси Діани давно нічого не було чути. І ось Кітті поділилася новиною про те, що вона стала мамою.

У Великій Британії сьогодні святкують День матері. У зв'язку зі святом леді Кітті поділилася зворушливим відео та здивувала шанувальників, оголосивши, що стала мамою.

На ролику, який Кітті Спенсер опублікувала в Instagram, маму та її дочку зазнімковано на пляжі. Кітті в білому купальнику тримає малюка на руках. У підписі до ролика вона пише:

“Для мене радість всього життя бути твоєю мамою, маленька. Я люблю тебе беззастережно. Вітаю з Днем матері тих, хто святкує сьогодні”.

Нагадаємо, у липні 2021 року леді Кітті вийшла заміж за бізнесмена Майкла Льюїса. Про вагітність Кітті Спенсер нічого не розповідала, тому не відомо, вона народила сама чи скористалася послугами сурогатної матері.

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