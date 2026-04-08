Леді Кітті Спенсер зворушила ніжними знімками зі своєю маленькою дочкою Афіною
Два роки тому леді Кітті Спенсер — племінниця принцеси Діани — повідомила, що вперше стала матір’ю.
Кітті тоді поділилася радісною новиною на День матері, а за два роки цього ж дня опублікувала серію фотографій зі своєю маленькою дочкою Афіною.
«Моя маленька найкраща подружка, яка робить життя таким чарівним 🤍 Щасливого Дня матері! 🤍», - написала леді Кітті, публікуючи фотографії до свята минулого місяця.
На фотографіях леді Кітті відображена в білому купальному ліфі і шортах, у неї розпущене біляве волосся, яке розвивається на вітрі. У вухах вона має лаконічні сережки з діамантами, а нігті нафарбовані світлим лаком.
Її донька Афіна теж одягнена у білий літній костюм. На знімках мама та дочка весело граються, обіймаються та насолоджуються природою.
Нагадаємо, у липні 2021 року леді Кітті вийшла заміж за бізнесмена Майкла Льюїса. Про вагітність Кітті Спенсер нічого не розповідала, а лише повідомила про факт народження доньки.