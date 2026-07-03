Леді Луїза у небесно-блакитній сукні приїхала на церемонію, де їй вручив нагороду її батько принц Едвард

Леді Луїза та герцогиня Софі / © Getty Images

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Принц Едвард, герцог Единбурзький, вручив своїй дочці леді Луїзі Віндзор Золоту нагороду герцога Единбурзького під час прийому молодих людей з усієї Шотландії та півночі Англії на урочистій церемонії вручення Золотої нагороди герцога Единбурзького у Голірудському палаці.

Цей знаменний момент настав лише через день після того, як леді Луїза отримала ступінь бакалавра англійської мови та міжнародних відносин у Сент-Ендрюському університеті.

Леді Луїза Віндзор / © Instagram британської королівської сім'ї

22-річна Луїза була серед сотень інших видатних молодих людей, які були присутні на урочистому заході у палаці Голірудгаус, у Шотландії.

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Одягнена леді Луїза була в блакитну сукню з ґудзиками на грудях і короткими рукавами, на шиї у дівчини був золотий ланцюжок з кулоном, на сукні пришпилена брошка, а у вухах сережки. Волосся Луїза частково зібрала шпилькою і зробила легкий макіяж.

Принц Едвард і леді Луїза / © Getty Images

Її мама герцогиня Софі була одягнена у білу квіткову сукню з рукавами три чверті, у вухах у неї були золоті сережки з камінням та золотий ланцюжок із кулоном на шиї. Нещодавно герцогиня Единбурзька зробила нову стрижку боб-каре, яка їй дуже пасує.

Леді Луїза та герцогиня Софі / © Getty Images

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