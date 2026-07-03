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Леді Луїза у небесно-блакитній сукні приїхала на церемонію, де їй вручив нагороду її батько принц Едвард
Єдина дочка герцога та герцогині Единбурзьких удостоїлася важливої нагороди.
Принц Едвард, герцог Единбурзький, вручив своїй дочці леді Луїзі Віндзор Золоту нагороду герцога Единбурзького під час прийому молодих людей з усієї Шотландії та півночі Англії на урочистій церемонії вручення Золотої нагороди герцога Единбурзького у Голірудському палаці.
Цей знаменний момент настав лише через день після того, як леді Луїза отримала ступінь бакалавра англійської мови та міжнародних відносин у Сент-Ендрюському університеті.
22-річна Луїза була серед сотень інших видатних молодих людей, які були присутні на урочистому заході у палаці Голірудгаус, у Шотландії.
Одягнена леді Луїза була в блакитну сукню з ґудзиками на грудях і короткими рукавами, на шиї у дівчини був золотий ланцюжок з кулоном, на сукні пришпилена брошка, а у вухах сережки. Волосся Луїза частково зібрала шпилькою і зробила легкий макіяж.
Її мама герцогиня Софі була одягнена у білу квіткову сукню з рукавами три чверті, у вухах у неї були золоті сережки з камінням та золотий ланцюжок із кулоном на шиї. Нещодавно герцогиня Единбурзька зробила нову стрижку боб-каре, яка їй дуже пасує.