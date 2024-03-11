Леді Луїза Віндзор: чому дочка герцога і герцогині Единбурзьких не має титулу принцеси

Від народження леді Луїза не отримала титулу принцеси, незважаючи на те, що мала право на титул згідно з королівськими правилами, які існували кілька десятиліть тому. Згідно з патентом 1917 року, діти монарха отримують титул принца або принцеси і завжди є Його Королівською Високістю. Правило, встановлене за правління короля Георга V, також поширюється на онуків монарха по чоловічій лінії. Діти сина монарха можуть бути Його Королівською Високістю, а нащадки дочки монарха – ні.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Це означає, що леді Луїза має право бути одночасно Її Королівською Високістю та принцесою, будучи дочкою молодшого сина Єлизавети II, принца Едварда. Адже дочки принца Ендрю Беатріс та Євгенія носять титули принцес, пише express.

Леді Луїза Віндзор зі своєю мамою герцогинею Единбурзькою Софі / Фото: Associated Press

Коли принц Едвард одружився з тодішньою Софі Ріс-Джонс 1999 року, Букінгемський палац опублікував заяву, в якій йшлося, що було вирішено, що діти пари не будуть Його Королівськими Високостями. Шлюб Едварда і Софі відбувся незабаром після смерті Діани, принцеси Уельської, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року.

Її смерть стала причиною критики Палацу за те, що він був надто відстороненим, а також через позбавлення Діани титулу Її Королівської Високості після її розлучення з королем Чарльзом, тодішнім принцом Уельським. Оскільки на той час королівські титули були спірним питанням, Фірма вирішила, що діти Едварда та Софі приймуть титули, що належать до графа, а не титули принца та принцеси. Після весілля принц Едвард отримав титул графа Вессекського, а його дружина Софі стала графинею Вессекською. І лише після сходження на трон короля Чарльза Софі та Едвард отримали нові титули – герцога та герцогині Единбурзьких, що належав раніше принцові Філіпу (батьку Чарльза та Едварда).

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Напередодні 18-річчя леді Луїзи Софі заявила, що її дочка може використати титули принцеси та Її Королівської Високості, якщо сама цього захоче. Але Луїза забажала називатися просто "леді".

Читайте також: