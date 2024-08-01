Леді Луїза Віндзор думає про переїзд до іншої країни: їй може скласти компанію друг

Луїза – старша дочка герцога та герцогині Единбурзьких. 20-річна дівчина навчається у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, тому самому, де познайомилися Кейт та Вільям Уельські.

Видання express.co.uk поділилося ексклюзивом, у якому розповіло, що леді Луїза думає над тим, щоб пройти семестр навчання за кордоном у рамках навчання за спеціальністю "Англійська мова", а Університет Маккуорі в Австралії очолює список варіантів королівської особи. Компанію їй може скласти друг, а за деякими даними — бойфренд — Фелікс да Сілва Клемп, з яким Луїза раніше з'являлася на кінних змаганнях у Норфолку.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

У рамках чотирирічної програми навчання з англійської літератури студенти можуть навчатися протягом семестру за кордоном. І оскільки її близький друг Фелікс раніше навчався в Австралії в Мельбурнській гімназії, вони обоє розглядають цей варіант через його любов до Австралії.

"Наступний навчальний рік стане важливим для Луїзи", — повідомило джерело. "Вона вже пройшла рівно половину курсу навчання, і настав момент, коли студенти вирішують, чи хочуть вони вчитися за кордоном, чи залишитися в Шотландії. Луїза і Фелікс зараз перебувають на етапі, коли їм належить ухвалити це рішення в рамках свого курсу, і Сідней подобається їм обом", — каже джерело.

Героцгиня Софі та леді Луїза / Фото: Getty Images

Через те, що Луїза є членом королівської сім'ї, організувати поїздку і її перебування в Австралії логістично може бути непростим завданням. Але, впевнені, її батьки Едвард та Софі підтримають дочку у цьому прагненні, якщо вона захоче.

Леді Луїза Віндзор зі своєю мамою герцогинею Единбурзькою Софі / Фото: Associated Press

Зазначимо, що старша дочка принца Едварда та герцогині Софі вважає за краще триматися подалі від загальної уваги і не використовує титул Її Королівської Високості. Раніше ми розповідали, чому леді Луїза Віндзор не хоче працювати на корону.

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