Леді Луїза Віндзор поділяє захоплення короля Чарльза III: чим вона займається

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Реклама

Леді Луїза — дочка герцогині Единбурзької Софі та принца Едварда — поділяє любов до театрального мистецтва, як і її дядько король Чарльз III. В університеті в Шотландії Луїза вивчає англійську літературу і бере участь у театральних виставах, як це робив свого часу і Чарльз.

Принц Чарльз репетирує свою роль у сценці під назвою «Scoop» для Трініті-коледжу Драйденського товариства в Кембриджі / © Getty Images

«Вона підробляє по буднях у їдальні та бере участь у багатьох студентських театральних постановках — наприклад, співала у хорі у виставі „Лихоманка дракона“ — і була дуже вправною», — розповіла одна з одногрупниць Луїзи. «Театр не дуже великий, тому той факт, що вона є його частиною, показує її величезну відданість справі», — додала вона, — пише журнал Hello!

Також відомо, що, як і її батько, принц Едвард, леді Луїза захоплена мистецтвом та рилінгом — шотландськими танцями. Відомо, що вона дуже добре танцює.

Реклама

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, у шотландському університеті королівська особа зустріла і своє кохання. Хлопця звуть Фелікс да Сілва-Клемп, хто він і, що про нього відомо, ми розповідали раніше.