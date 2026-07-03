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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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72
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Леді Луїза Віндзор завершила навчання в університеті: королівська родина поділилася святковими фото

22-річна леді Луїза Віндзор завершила навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Луїза Віндзор

Леді Луїза Віндзор / © Instagram британської королівської сім'ї

Королівська родина поділилася фотографіями з випускного дочки принца Едварда, герцога Единбурзького та герцогині Единбурзької Софі.

«Вітаємо леді Луїзу із закінченням навчання у Сент-Ендрюському університеті!

Леді Луїзу супроводжували її батьки, герцог та герцогиня Единбурзькі, на церемонії вручення дипломів», — написано під фотографіями, якими поділився університет.

Леді Луїза Віндзор / © Instagram британської королівської сім'ї

Леді Луїза Віндзор / © Instagram британської королівської сім'ї

Племінниця короля Чарльза завершила чотирирічне навчання за спеціальністю «Англійська філологія» в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії та взяла участь в офіційній церемонії вручення дипломів.

22-річна Луїза, одягнена в офіційну випускну мантію з капюшоном та білу сорочку університету, мала елегантний та урочистий вигляд, тримаючи в руках сувій і позуючи перед камерою. На другому фото її батьки стояли по обидва боки від неї, неймовірно горді на цьому зворушливому сімейному портреті.

Леді Луїза Віндзор та її батьки герцогиня Софі та принц Едвард / © Instagram британської королівської сім'ї

Леді Луїза Віндзор та її батьки герцогиня Софі та принц Едвард / © Instagram британської королівської сім'ї

Як і її мати, герцогиня Софі, леді Луїза, зважаючи на все, теж підстригла волосся з цієї нагоди, зробивши більш коротку стрижку, ніж зазвичай.

Останні чотири роки Луїза навчалася на факультеті англійської мови у цьому шотландському навчальному закладі та тепер завершила його.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де продовжать своє навчання європейські принцеси.

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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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