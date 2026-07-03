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Леді Луїза Віндзор завершила навчання в університеті: королівська родина поділилася святковими фото
22-річна леді Луїза Віндзор завершила навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії.
Королівська родина поділилася фотографіями з випускного дочки принца Едварда, герцога Единбурзького та герцогині Единбурзької Софі.
«Вітаємо леді Луїзу із закінченням навчання у Сент-Ендрюському університеті!
Леді Луїзу супроводжували її батьки, герцог та герцогиня Единбурзькі, на церемонії вручення дипломів», — написано під фотографіями, якими поділився університет.
Племінниця короля Чарльза завершила чотирирічне навчання за спеціальністю «Англійська філологія» в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії та взяла участь в офіційній церемонії вручення дипломів.
22-річна Луїза, одягнена в офіційну випускну мантію з капюшоном та білу сорочку університету, мала елегантний та урочистий вигляд, тримаючи в руках сувій і позуючи перед камерою. На другому фото її батьки стояли по обидва боки від неї, неймовірно горді на цьому зворушливому сімейному портреті.
Як і її мати, герцогиня Софі, леді Луїза, зважаючи на все, теж підстригла волосся з цієї нагоди, зробивши більш коротку стрижку, ніж зазвичай.
Останні чотири роки Луїза навчалася на факультеті англійської мови у цьому шотландському навчальному закладі та тепер завершила його.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де продовжать своє навчання європейські принцеси.