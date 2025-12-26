Леді Луїза Віндзор з’явилася на різдвяній службі в пальті своєї матері Софі, яке та носила десять років тому

Леді Луїза та її брат Джеймс / © Getty Images

Реклама

Леді Луїза Віндзор зненацька з’явилася на заході в елегантному вбранні з гардеробу своєї матері герцогині Единбурзької Софі. Дівчина одягла світле пальто Prada, в якому її мама десять років тому з’являлася на перегонах в Аскоті.

22-річна Луїза була заскочена зі своїм братом Джеймсом Вессекським, який нещодавно відсвяткував 18-річчя.

Леді Луїза та її брат Джеймс / © Getty Images

Крім вовняного пальта Prada верблюжого кольору з поясом, Луїза наділа капелюх синього кольору з цікавим декором від Jane Taylor Millinery, який також належав її матері, та смугастий шарф. Також Софі була в золотих сережках Laurence Coste, з сумкою від Studio Perera і взута в туфлі з застібками навколо щиколотки від LK Bennett.

Реклама

Герцогиня Софі в Аскоті 2015 року з чоловіком принцом Едвардом і донькою Луїзою / © Getty Images

Сама герцогиня Софі одягла твідове пальто в принт «гусяча лапка» від Suzannah London, бренду, який також полюбляє носити принцеса Уельська. А різдвяний образ доповнила сумкою Sophie Hansburg і лакованими туфлями Jimmy Choo, а також капелюхом Jane Taylor Millinery.