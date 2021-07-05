Леді Луїза з'явилася на кінному шоу в піджаку, як у принца Філіпа

Леді Луїза з'явилася на кінному шоу в піджаку, як у принца Філіпа

Принц Філіп, герцог Единбурзький, безсумнівно, пишався б сьогодні своєю 17-річною онукою леді Луїзою.

Дочка принца Едварда і графині Софі пішла по стопах свого покійного дета Філіпа і змусила всю свою сім'ю пишатися, коли взяла участь в Королівському Віндзорському кінному шоу, яке відбувається на території Віндзорського замку.

Леді Луїза / Getty Images

Луїза, як і її дідусь, захоплена їздою в екіпажі, і вона знову водила карету принца Філіпа, коли брала участь в конференції Шампань Лоран-Пер'є Британського товариства водіїв. В елегантному зеленому вбранні і відповідному капелюсі Луїза розправила волосся з обличчя і сяяла, коли вона їхала територією замку.

Її батьки і бабуся королева Єлизавета II спостерігали за нею з боку.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Днем раніше Луїза разом з батьками була присутня на шоу. Шанувальники королівської сім'ї звернули увагу, що дівчина була одягнена в довгий піджак, дуже схожий на піджак принца Філіпа. Можливо, леді Луїза успадкувала цей елемент гардеробу герцога Единбурзького.

Графиня Софі і леді Луїза / Getty Images

Принц Едвард, графиня Софі і леді Луїза / Getty Images

У ньому Філіп був востаннє зазнімкований на портретній фотографії разом з дружиною Єлизаветою II, яка була зроблена на території Віндзорського замку в червні 2020 року. Опублікували знімок в день 99-річчя герцога.

Нагадаємо, принц Філіп не дожив до свого 100-річчя лише кілька місяців і помер в квітні 2021 року в присутності королеви Єлизавети II.

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Принц Філіп, герцог Единбурзький (25 фото)

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