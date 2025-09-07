- Дата публікації
Леді Луїзу Віндзор підтримав бойфренд на нових змаганнях екіпажів
Захід відбувся минулими вихідними, коли дочка герцогині Единбурзької Софі та принца Едварда брала участь у змаганнях з каретного спорту.
21-річна Луїза брала участь у Національному чемпіонаті з водіння екіпажів у клубі з каретного спорту та поло «Ешфілдс». Очевидці кажуть, що на змаганнях з’явився і її бойфренд — Фелікс да Сілва-Клемп, з яким леді Луїза познайомилася в університеті Сент-Ендрюсс, де вони обоє навчаються.
Хоча про Фелікса, якого не раз бачили з Луїзою, відомо небагато, він виявив себе як надійний партнер, підбадьорюючи дівчину збоку. Протягом усього дня змагань, під час яких Луїза здобула бронзову медаль, Фелікс знімав на камеру деякі моменти змагань, пише express.co.uk.
Очевидці розповіла журналістам, що Фелікс щосили вболівав за королівську особу. Також пара здавалася «дуже близькою», незважаючи на те, що утримувалася від будь-якої публічності.
Це не вперше, коли пару бачать разом, їх уже кілька разів фотографували разом, зокрема, і на подібних змаганнях, а також на університетських тусовках.