ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Леді Луїзу Віндзор підтримав бойфренд на нових змаганнях екіпажів

Захід відбувся минулими вихідними, коли дочка герцогині Единбурзької Софі та принца Едварда брала участь у змаганнях з каретного спорту.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Луїза Віндзор

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

21-річна Луїза брала участь у Національному чемпіонаті з водіння екіпажів у клубі з каретного спорту та поло «Ешфілдс». Очевидці кажуть, що на змаганнях з’явився і її бойфренд — Фелікс да Сілва-Клемп, з яким леді Луїза познайомилася в університеті Сент-Ендрюсс, де вони обоє навчаються.

Хоча про Фелікса, якого не раз бачили з Луїзою, відомо небагато, він виявив себе як надійний партнер, підбадьорюючи дівчину збоку. Протягом усього дня змагань, під час яких Луїза здобула бронзову медаль, Фелікс знімав на камеру деякі моменти змагань, пише express.co.uk.

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Очевидці розповіла журналістам, що Фелікс щосили вболівав за королівську особу. Також пара здавалася «дуже близькою», незважаючи на те, що утримувалася від будь-якої публічності.

Це не вперше, коли пару бачать разом, їх уже кілька разів фотографували разом, зокрема, і на подібних змаганнях, а також на університетських тусовках.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie