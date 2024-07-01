Леді Луїзу Віндзор заскочили з хлопцем: їм приписують роман

20-річна дочка герцога та герцогині Единбурзьких – леді Луїза – з'явилася на публіці з хлопцем, з яким їй приписують романтичні стосунки. Вони познайомилася під час навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Днями Луїза брала участь у Sandringham Horse Driving Trials, де керувала возом, як і її дідусь принц Філіп. А її так званий бойфренд Фелікс да Сілва-Клемп приїхав її підтримати і був зображений поруч із мамою Луїзи – герцогинею Софі, а фото опублікувало видання Hello!.

Хлопець мав досить спокійний та стриманий вигляд, розмовляв із Софі та Луїзою, і здавалося, що їм дуже комфортно разом. Поки що точно не відомо в яких стосунках Фелікс та Луїза, але в соцмережах королівські шанувальники вже активно обговорюють їх як пару.

Також у соцмережі Х було опубліковано фото, на якому Луїза та Фелікс зображені на якомусь заході. Дівчина обіймає його за плечі, приклавши голову на одне плече хлопця, а Фелікс дивиться у камеру та усміхається.

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