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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Леді Марина Віндзор показала неопубліковані раніше знімки зі свого весілля

Кілька тижнів тому відбулося весілля леді Марини Віндзор та Ніко Маколея.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Марина Віндзор та Ніко Маколей

Леді Марина Віндзор і Ніко Маколей / © instagram.com/marinacwin

Тепер британська королівська особа поділилася ще кількома світлинами зі свого особливого дня урочистостей.

Леді Марина Віндзор у день її весілля / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор у день її весілля / © instagram.com/marinacwin

«20.06.2026 Ну що ж, це було ВЕСЕЛО!! Чарівне божевілля та неймовірно чарівні миті. Безліч сяйливих сердець зібралося, щоб відсвяткувати любов у день літнього сонцестояння. Ми відчуваємо себе такими щасливими та вдячними, і досі насолоджуємось усією радістю та красою цих особливих днів. Весільна радість триває», — написала у підписі під знімками британська аристократка, показавши на знімках детальніше, як проходили веселощі.

Леді Марина Віндзор і Ніко Маколей / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор і Ніко Маколей / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина — онука покійної герцогині Кентської — мала день весілля неймовірний вигляд в елегантній білій сукні, а її новоспечений чоловік — красувався у темному костюмі.

Леді Марина Віндзор у день її весілля / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор у день її весілля / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор і Ніко Маколей / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор і Ніко Маколей / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор та подружки нареченої / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор та подружки нареченої / © instagram.com/marinacwin

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
140
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