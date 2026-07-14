Леді Марина Віндзор показала неопубліковані раніше знімки зі свого весілля

Леді Марина Віндзор і Ніко Маколей / © instagram.com/marinacwin

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Тепер британська королівська особа поділилася ще кількома світлинами зі свого особливого дня урочистостей.

Леді Марина Віндзор у день її весілля / © instagram.com/marinacwin

«20.06.2026 Ну що ж, це було ВЕСЕЛО!! Чарівне божевілля та неймовірно чарівні миті. Безліч сяйливих сердець зібралося, щоб відсвяткувати любов у день літнього сонцестояння. Ми відчуваємо себе такими щасливими та вдячними, і досі насолоджуємось усією радістю та красою цих особливих днів. Весільна радість триває», — написала у підписі під знімками британська аристократка, показавши на знімках детальніше, як проходили веселощі.

Леді Марина Віндзор і Ніко Маколей / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина — онука покійної герцогині Кентської — мала день весілля неймовірний вигляд в елегантній білій сукні, а її новоспечений чоловік — красувався у темному костюмі.

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Леді Марина Віндзор у день її весілля / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор і Ніко Маколей / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор / © instagram.com/marinacwin

Леді Марина Віндзор та подружки нареченої / © instagram.com/marinacwin

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