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Леді Марина Віндзор показала неопубліковані раніше знімки зі свого весілля
Кілька тижнів тому відбулося весілля леді Марини Віндзор та Ніко Маколея.
Тепер британська королівська особа поділилася ще кількома світлинами зі свого особливого дня урочистостей.
«20.06.2026 Ну що ж, це було ВЕСЕЛО!! Чарівне божевілля та неймовірно чарівні миті. Безліч сяйливих сердець зібралося, щоб відсвяткувати любов у день літнього сонцестояння. Ми відчуваємо себе такими щасливими та вдячними, і досі насолоджуємось усією радістю та красою цих особливих днів. Весільна радість триває», — написала у підписі під знімками британська аристократка, показавши на знімках детальніше, як проходили веселощі.
Леді Марина — онука покійної герцогині Кентської — мала день весілля неймовірний вигляд в елегантній білій сукні, а її новоспечений чоловік — красувався у темному костюмі.