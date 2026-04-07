Леді Сара Чатто носить улюблену брошку своєї матері — принцеси Маргарет
Сара Чатто - племінниця королеви Єлизавети II і єдина дочка принцеси Маргарет - отримала у спадок багато прикрас з ювелірної скриньки своєї покійної матері.
На нещодавній великодній службі, що відбулася у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, леді Сара Чатто з'явилася у скромному образі в синіх відтінках, доповнивши пальто блискучою брошкою із сапфірами та діамантами, яку любила носити її мати – принцеса Маргарет.
Кругла брошка з сапфіром посередині, оточена діамантовим кільцем, виблискувала на сонці, коли леді Сара йшла поруч із членами королівської родини під руку зі своїм 68-річним чоловіком Деніелом Чатто.
Сара успадкувала брошку від своєї покійної матері, сестри королеви Єлизавети II, після її смерті 9 лютого 2002 року. Маргарет носила цю брошку протягом усього свого життя як вдень, так і ввечері, і її дуже любила.
