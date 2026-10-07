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Леді Вікторія Герві у золотій сукні відсвяткувала своє 50-річчя на галасливій вечірці
6 жовтня британська аристократка та колишня It girl відсвяткувала 50-річний ювілей.
Леді Вікторія Герві влаштувала вечірку з нагоди свого дня народження в Adelphi Art House у Лондоні. На паті знаменитість приїхала у своєму улюбленому образі — золотій сукні з глибоким вирізом на декольте, яка була розшита камінням та стразами, та взула золоті босоніжки на підборах.
Свій гламурний образ Вікторія Герві також доповнила кількома золотими кольє на шиї та сережками-висячками, зробила укладання локонами та виразний вечірній макіяж, підкресливши очі.
На знімках з вечірки видно, що леді Вікторію зазнімкували в наручниках і як вона задувала свічки на святковому торті.