Леді Вікторія Герві висловилася про "розлучення" Меган та Гаррі

Чутки про розлучення Гаррі і Меган продовжують поширюватися, але сама пара, звичайно ж, мовчить.

Британська аристократка – леді Вікторія Герві, яка відома у широких колах світського суспільства, прокоментувала можливе розлучення Сасекських.

У коментарі для видання Mirror леді Вікторія сказала, що сумнівається в тому, що стосунки Меган Маркл та принца Гаррі колись взагалі були стійкими.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

"Чесно кажучи, я не думаю, що люди будуть такі здивовані. Чи будуть ці стосунки стійкими в довгостроковій перспективі? Кінець, швидше за все, настане так само швидко, як усе почалося. Сподіваюся, що Гаррі ще не пізно помиритися зі своєю родиною і повернутися ", — сказала Вікторія Герві.

Подейкують, принц Гаррі вже телефонував своєму братові Вільяму і простяг оливкову гілку. Однак, згідно з британськими ЗМІ, принц і принцеса Уельські не налаштовані на те, щоб приймати подружжя Сассекських назад, тому що надто багато болю вони принесли родині.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Інші друзі Меган і Гаррі, чиї імена в пресі не називаються, кажуть, що пара вже помирилася і про розлучення не йдеться. Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому вигідні чутки про розлучення пари.

Читайте також: