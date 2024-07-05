Леді Вікторії Стармер: який вигляд має дружина майбутнього прем'єр-міністра Великої Британії

Ця жінка воліла залишатися непублічною, але нова посада її чоловіка автоматично зробила з неї нову британську зірку. Давайте ж подивимося уважніше, хто вона.

У четвер, 4 липня, у Великій Британії відбулися дострокові вибори, на яких вперше за 14 років перемогу здобули лейбористи. Новим прем'єр-міністром королівства стане сер Кір Стармер — політик, адвокат та лідер партії. Він має бути призначений прем'єр-міністром у п'ятницю, 5 липня, і після того, як Ріші Сунак залишить Даунінг-стріт, 10.

Згідно з британськими правилами, Сунак подасть прохання про відставку королю Чарльзу, а сер Стармер буде офіційно запрошений монархом сформувати наступний уряд на зустрічі, яка зазвичай відбувається у Букінгемському палаці.

Сер Кір Стармер багато років одружений з леді Вікторії Стармер. У пари двоє дітей – син та дочка. Тепер леді Вікторія часто відвідуватиме різноманітні заходи. То хто ж вона?

Кір та Вікторія Стармер / Фото: Getty Images

Вікторії Стармер – колишня адвокатка, яка зараз працює у Національній службі охорони здоров'я. Вона народилася в Лондоні, її батько був викладачем економіки і практикуючим євреєм, який народився у польсько-єврейській родині, яка емігрувала до Британії перед Другою світовою війною. Її мати, яка померла 2020 року, була лікаркою. Стармер також має сестру Джудіт.

Кір та Вікторія Стармер / Фото: Getty Images

Вікторія познайомилася з чоловіком на початку 2000-х років, вони заручилися 2004 року і одружилися 6 травня 2007 року в маєтку Феннес в Ессексі. Також вона є вегетаріанкою.

Кір та Вікторія Стармер / Фото: Getty Images

У моді вона стримана. Носить лаконічні сукні, кросівки та туфлі. Любить яскраві та однотонні сукні. Зачіска у леді Вікторії об'ємна із простим укладанням. Вони з чоловіком мешкають у Кемдені і не згадують імена своїх дітей, зберігаючи їхню приватність. Леді Стармер переважно раніше уникала уваги громадськості, а також ніколи не давала інтерв'ю. Стуація трохи змінилася перед виборами, оскільки вона виходила з чоловіком у світ, щоб підтримати, і це отримало захоплені відгуки громадськості. Надалі, мабуть, ми бачитимемо її дуже часто.

Кір та Вікторія Стармер / Фото: Getty Images

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