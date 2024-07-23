Леді з поні: який вигляд має наймолодша племінниця принцеси Діани

Третя дружина Чарльза Спенсера (молодшого брата принцеси Діани) і мати його наймолодшої дочки опублікувала в Instagram знімок їхньої дитини.

Дочка Чарльза, графа Спенсера — Шарлотта Діана — позує на рідкісному фото з сімейного будинку її батьків після сумних новин про їхнє розлучення.

Наймолодша племінниця принцеси Діани нечасто з'являється у соціальних мережах. Знімком 11-річної дівчинки в блогу поділилася її мама Карен Спенсер.

На фото дівчинка була одягнена у штани для верхової їзди, куртку, чоботи та капелюх. Вона тримала на повідку маленького коричневого поні, вкритого фіолетовим покривалом, а біля її ніг сидів лабрадор.

Її мама, графиня Карен Спенсер, яка розмістила фотографію в Instagram, підписала її зворушливим текстом.

"За останній місяць нам довелося залишити двох наших улюблених вихованців тут, в Елторпі. Ру, першого поні Шарлотти для змагань, і нашого улюбленого лабрадора Отіса. Отіс безперечно був моїм собакою. Не можу повірити, що його більше немає", — написала вона й додала смайлик із розбитим серцем. "Ось вони з Шарлоттою у більш щасливі часи перед Соколиним двором у глибині парку".

Трагічна новина прийшла через кілька тижнів після того, як Чарльз і Карен оголосили про своє розлучення, і граф також віддав свою зворушливу данину поваги Отісу в соціальних мережах, де він написав:

"Всі в Елторпі любили Отіса — кілька людей тут сьогодні говорили про те, що він був "справжньою легендою". Це місце не буде колишнім без його мудрої, милої, розумної присутності. Він був надзвичайно особливим".

Нагадаємо, на початку червня 2024 року стало відомо, що Чарльз, 9-й граф Спенсер розлучається зі своєю третьою дружиною Карен Вільнєв. Стосунки графа з графинею Спенсер зіпсувалися через напругу, пов'язану з написанням його відвертих мемуарів, що докладно описують фізичне та сексуальне насильство, яке він зазнав у школі-інтернаті. У березні пара оголосила про майбутнє розлучення співробітникам Елторпа, сімейного маєтку Спенсерів у Нортгемптонширі.

Чарльз Спенсер із третьою дружиною Карен Вільнєв / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, чому принци Вільям та Гаррі не є спадкоємцями маєтку Елторп – будинку дитинства їхньої матері принцеси Діани.

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