Ледве не довели до сліз: люди зворушили короля Чарльза під час великодньої прогулянки

Для монарха це був перший публічний захід відтоді, як Букінгемський палац оголосив про діагноз Чарльза.

Під час прогулянки після служби у каплиці Святого Георгія на Великдень король Чарльз III підійшов до кількох доброзичливців, які прийшли його привітати біля каплиці у Віндзорі. Люди були дуже добрі і бажали королю всього найкращого та швидшого одужання.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Щасливого Великодня, Ваша Величносте. Ніколи не здавайтеся, продовжуйте йти вперед", — сказав один із тих, хто прийшов, цитує його слова видання Hello!. Король розмовляв з багатьма людьми, деяким тиснув руку і особливо був зворушений, коли люди казали йому, що вони прийшли побачити його.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

"Ми бажаємо вам всього найкращого" та "Будь ласка, покваптесь і одужуйте швидше", — скрикували то один, то інший шанувальники королівської родини.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Люди також просили монарха передати найкращі побажання здоров'я для принцеси Уельської Кетрін, яка пропустила великодню службу із сім'єю цього року через те, що проходить профілактичне лікування хіміотерапією.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше, коли дружина Чарльза, королева Камілла відвідувала місто Шрусбері, їй також вручили подарунки для принцеси Кейт, які її Величність обіцяла передати.

Принц і принцеса Уельські з сім'єю на Великдень 2023 року / Фото: Associated Press

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