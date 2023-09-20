Ледве не впала: принцеса Алексія мало не наступила на шлейф своєї сукні на червоній доріжці

18-річна принцеса Алексія привернула нашу увагу на церемонії відкриття парламенту в Нідерландах, яка відбулася вчора у Гаазі.

Середня дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра сяяла в малиновій сукні від Zhivago, яка була з невеликим шлейфом і взула туфлі-човники тілесного кольору Gianvito Rossi.

Образ вийшов яскравим, а от шлейф сукні заважав принцесі вільно пересуватися червоною доріжкою. Однієї миті Алексія ледь не наступила на нього.

Юна принцеса Алексія вже зараз привертає увагу публіки. Упевнені, її подальші виходи під час заходів нідерландської королівської сім'ї не менш активно обговорюватимуться в пресі.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього місяця у Алексії був сольний захід. Вона відвідала церемонію присвоєння імені судну VOX Alexia у Роттердамі, де з'явилася у сукні своєї мами королеви Максими.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Читайте також: