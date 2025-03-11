Ледве не затьмарила принцесу Кейт: чому британці обговорюють заступницю прем'єр-міністра Кіра Стармера

Заступниця прем'єр-міністра Стармера – Анджела Рейнер – була присутня разом з ним на службі на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні, 10 березня.

Жінка одяглася в total red лук: червону сукню довжини міді з поясом на талії, пальто їй до тону, обідок з бантом на голові і темно-червоні лаковані туфлі-човники на підборах. У неї у вухах були золоті сережки-кільця з камінням, а на шиї тонка підвіска.

Анджела Рейнер та Кір Стармер / Фото: Associated Press

Анджела Рейнер та Кір Стармер / Фото: Associated Press

Ніхто б не звернув увагу на образ Анджели, якби цього ж дня на службі не з'явилася принцеса Уельська Кетрін, яка також обрала повністю червоний аутфіт. Кейт вийшла в переробленому червоному пальті Catherine Walker з бантом на грудях, капелюсі-таблеті від Gina Foster, з клатчем Miu Miu і туфлях-човниках Gianvito Rossi із замші. На шиї у Кейт був японський перлинний чокер Four Row із центральною діамантовою застібкою зігнутої форми зі скриньки королеви Єлизавети II та перлинні сережки-підвіски у вухах.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Багато прихильників принцеси обговорюючи її образ у соцмережах зазначили, що Кейт показала Анджелі, як носити червоне.

"Принцеса Кейт мала в мільйон разів кращий вигляд, ніж Анджела Рейнер", — написав один із користувачів соцмережі X.

Навряд цих двох дам можна назвати конкурентками, обом пасує червоний колір. А ви як вважаєте, кому він пасує більше?

Анджела Рейнер та принцеса Уельська

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