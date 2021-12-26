Ледве не зіпсував свято: до Віндзорського замку, де перебуває Єлизавета II, проникнув зловмисник

Різдво минуло неспокійно для 95-річної королеви Єлизавети ІІ.

Хвилювання у свято привніс 19-річний незнайомець, який вирішив проникнути на територію Віндзорського замку під час святкування Різдва королівської родини.

Столична поліція відреагувала на порушення безпеки близько 8:30 ранку на території замку, де Її Величність та кілька інших членів королівської родини (відомо, що в гості до королеви приїхав принц Чарльз із дружиною Каміллою та принц Едвард із дружиною Софі) святкували Різдво. Поліцейські затримали чоловіка із Саутгемптона, якому, на щастя, не вдалося проникнути до жодної з будівель на території замку, і зараз він перебуває під вартою в поліції, повідомляє Hello!

Королева Єлизавета II / Getty Images

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"Розслідування цього інциденту триває, і ми працюємо з колегами зі столичної поліції. Ця людина була заарештована за підозрою в порушенні або вторгненні в об'єкт, що охороняється, і володінні зброєю. Він залишається під вартою нині. Членів королівської сім'ї було поінформовано про інцидент. Ми не вважаємо., що існує більша небезпека для населення", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, цього року через пандемію королева Єлизавета II знову вирішила не їхати на канікули до Сандрінгема і було оголошено, що монархиня проведе свята у Віндзорському замку разом із сім'єю. Вчора британці зібралися біля екранів телевізорів, щоби послухати традиційне різдвяне звернення королеви.

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