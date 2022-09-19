Ледве стримували сльози: онуки королеви Єлизавети II провели пильнування біля труни монархині

Онуки королеви Єлизавети II у суботу віддали шану своїй покійній бабусі і провели 15 хвилин біля її труни у Вестмінстер-Холі.

Ця церемонія зветься "Пильнування принців" і напередодні в п'ятницю ввечері так само біля труни монархині стояли четверо її дітей — король Чарльз III, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

Церемонія "Пильнування принців" / Фото: Associated Press

Церемонія "Пильнування принців" / Фото: Associated Press

У суботу біля тіла монархині зібралися онуки – принц Вільям, принц Гаррі, Зара Тіндалл, сестри Беатріс та Євгенія Йоркські, а також леді Луїза Віндзор та її брат Джеймс.

Традиція походить від часів дідуся Єлизавети II — короля Георга V. Для короля Георга VI, батька Єлизавети II, таку церемонію не проводили, оскільки спадкоємців жіночої статі тоді до такого пильнування не допускали, а єдиний онук короля - Чарльз тоді був занадто малий (йому було лише 4 роки).

Церемонія "Пильнування принців" / Фото: Associated Press

Церемонія "Пильнування принців" / Фото: Associated Press

На церемонії принц Гаррі, як і повідомляли раніше таблоїди, з'явився у військовій формі. Так само у військовій формі днем раніше стояв біля труни Єлизавети II та її улюблений син принц Ендрю. Обидва принца одягли військову форму з дозволу короля Чарльза III оскільки такою була остання воля королеви. Як шкода, що Гаррі не може більше носити форму, вона йому так пасує.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Гаррі, нагадаємо, не носить форму від моменту, як перестав працювати на королівську родину 2020 року, а його дядько з часів сексуального скандалу та подальшого судового розгляду, в якому він був замішаний.

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