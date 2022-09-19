Ледве стримували сльози: онуки королеви Єлизавети II провели пильнування біля труни монархині

Онуки королеви Єлизавети II у суботу віддали шану своїй покійній бабусі і провели 15 хвилин біля її труни у Вестмінстер-Холі.
Ця церемонія зветься "Пильнування принців" і напередодні в п'ятницю ввечері так само біля труни монархині стояли четверо її дітей — король Чарльз III, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.
У суботу біля тіла монархині зібралися онуки – принц Вільям, принц Гаррі, Зара Тіндалл, сестри Беатріс та Євгенія Йоркські, а також леді Луїза Віндзор та її брат Джеймс.
Традиція походить від часів дідуся Єлизавети II — короля Георга V. Для короля Георга VI, батька Єлизавети II, таку церемонію не проводили, оскільки спадкоємців жіночої статі тоді до такого пильнування не допускали, а єдиний онук короля - Чарльз тоді був занадто малий (йому було лише 4 роки).
На церемонії принц Гаррі, як і повідомляли раніше таблоїди, з'явився у військовій формі. Так само у військовій формі днем раніше стояв біля труни Єлизавети II та її улюблений син принц Ендрю. Обидва принца одягли військову форму з дозволу короля Чарльза III оскільки такою була остання воля королеви. Як шкода, що Гаррі не може більше носити форму, вона йому так пасує.
Гаррі, нагадаємо, не носить форму від моменту, як перестав працювати на королівську родину 2020 року, а його дядько з часів сексуального скандалу та подальшого судового розгляду, в якому він був замішаний.
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