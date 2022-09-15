Ледве стримували сльози: сестри Йоркські відвідали службу за Єлизаветою II

Серед них були й сестри йоркські. Принцеси Євгенія та Беатріс прибули на службу разом зі своїми чоловіками – Джеком Бруксбенком та Едоардо Мапеллі-Моцці.

Зара Тіндал і принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Євгенія була в чорній сукні міді та капелюсі з вуаллю, чорних колготах та гостроносих туфлях. А в руках тримала маленьку сумку на короткій ручці. Під час служби принцеса так зворушилася, що навіть заплакала. Втім, з емоціями не міг упоратися навіть її брат принц Гаррі та сестра леді Луїза.

Принцеса Беатріс теж була в чорній сукні та обідку на голові замість капелюха, у чорних колготах і гостроносих туфлях-човниках на підборах. Поруч із Беатріс перебував її чоловік Едоардо.

Зара і Майкл Тіндалли і принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Також на службі була присутня дочка принцеси Анни — Зара з чоловіком Майком Тіндаллом.

На службі були присутні король Чарльз, принцеса Кейт та принц Вільям, королева-консорт Камілла, принц Гаррі з дружиною Меган та інші королівські родичі.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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