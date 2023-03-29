Легенда українського спорту: померла Альбіна Дерюгіна

На 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героїні України, членкині Виконкому НОК України, заслуженої тренерки України Альбіни Дерюгіної. Альбіна Миколаївна народилася 16 березня 1932 року у Макіївці Донецької області. У дитинстві їй подобалися іноземні мови і вона мріяла вступити до Інституту міжнародних відносин, однак у її житті завжди особливе місце займав спорт, адже у шкільні роки почала займатися художньою гімнастикою, яка в результаті зробила її зіркою.

Альбіна Дерюгіна / Фото: УНІАН

Про сім'ю Дерюгіна завжди відгукувалася з теплотою, відзначаючи, що виросла у великій та люблячі родині:

"Я народилася в місті Макіївка 16 березня 1932 року у великій дружній родині. Батько Микола Миколайович Єгоров і мати Клавдія Данилівна виховували п'ятьох дітей у найкращих сімейних традиціях. Вони вчили нас поважати один одного, любити і допомагати в різних ситуаціях. Мій батько хоч і був зайнятою людиною - перебував на посаді керівника одного з місцевих підприємств, він завжди знаходив час для сім'ї і намагався приділяти нам багато уваги та тепла. Приклад батьківської любові нам слугував найкращим життєвим досвідом, що розкриває справжнє значення і розуміння слова Сім'я. Ці почуття і це знання, окрім усього іншого, я і намагаюся закласти в серця всіх моїх вихованок", - говорила легенда.

Альбіна Дерюгіна / Фото: УНІАН

Після школи Дерюгіна вступила до Дніпропетровського технікуму фізичної культури, а потім до Київського інституту фізичної культури. Після закінчення навчання вона зайнялася тренерською діяльністю. Близько року пропрацювала у Київському політехнічному інституті, а потім аж 30 років у товаристві "Спартак". Вже тут вона набрала дитячу групу маленьких гімнасток, з яких мала намір зробити зірок спорту. І вже до початку 1970-х років Дерюгіна змусила з повагою ставитися до Київської школи художньої гімнастики - її спортсменки спочатку були у збірній СРСР, а згодом у збірній незалежної України. Вона виховувала олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.

Альбіна Дерюгіна / Фото: УНІАН

Серед найзнаменитіших вихованок тренерки були: Ольга Щеголєва, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофєєва, Ганна Безсонова, Наталія Годунко, Ганна Різатдінова.

Альбіна Дерюгіна / Фото: УНІАН

"Мене часто запитують: "Альбіно Миколаївно, в чому секрет вашого успіху?". Зараз я можу сміливо розкрити всі секрети... яких просто немає. Щоб чогось досягти, потрібно дуже любити свою справу, буквально жити нею, горіти нею. Ретельно і наполегливо працювати з блиском в очах, не відступати і не здаватися, а сміливо і впевнено йти вперед.Потрібно багато-багато трудитися. Якби ви тільки знали, скільки разів я хотіла все кинути і піти зі спорту, так як ніколи не було все гладко - завжди були і будуть перешкоди. Але я залишилася. І буду у художній гімнастиці до останнього свого подиху", - говорила вона.

Альбіна Дерюгіна / Фото: УНІАН

Що стосується особистого життя, то Альбіна Дерюгіна була одружена з Іваном Костянтиновичем Дерюгіним - п'ятиборцем та олімпійським чемпіоном. У цьому шлюбі у них народилася донька - Ірина Іванівна Дерюгіна - теж легендарна українська гімнастка. Також Альбіна Миколаївна є бабусею Ірини Блохіної.

Альбіна Дерюгіна / Фото: УНІАН

Альбіна Дерюгіна / Фото: УНІАН

Альбіна Дерюгіна / Фото: УНІАН

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