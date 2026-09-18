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Легендарну "сукню помсти" принцеси Діани вперше за майже 30 років виставили на публічний показ
Одна з найвідоміших суконь принцеси знову опинилася у центрі світської уваги.
Аукціонний дім Sotheby’s офіційно відкрив першу за майже 30 років публічну виставку легендарної «сукні помсти» принцеси Діани — одного з найвідоміших модних образів у сучасній історії.
Сукню представили в лондонському представництві Sotheby’s на New Bond Street. Вона буде доступна для огляду від 18 до 24 вересня, після чого вирушить до галерей Sotheby’s у Гонконзі, Женеві та Нью-Йорку.
9 грудня сукню виставлять на аукціон у Нью-Йорку в межах Sotheby’s Luxury Week. Її орієнтовна вартість становить 150–300 тисяч доларів.
Цю легендарну чорну шовкову вечірню сукню дизайнерки Крістіни Стамболіан Діана одягла 1994 року на захід у галереї Serpentine. Цей образ став символом упевненості та самостійності принцеси.
У пресі маленьке чорне вбрання охрестили «сукнею помсти», оскільки Діана з’явилася в ній на одному з найскладніших вечорів свого життя — у день, коли майбутній король Чарльз III публічно визнав подружню зраду під час свого телевізійного інтерв’ю.
На аукціоні сукню продаватимуть уперше від червня 1997 року. Тоді покійна принцеса виставила на благодійні торги 79 своїх суконь, а виручені кошти спрямували на підтримку організацій, які допомагають онкохворим і людям з ВІЛ і СНІДом. Серед лотів була й ця легендарна річ.
Разом із сукнею представлять рідкісний примірник оригінального аукціонного каталогу, пронумерований і підписаний як принцесою Діаною, так і дизайнеркою Крістіною Стамболіан. У каталозі є рукописна примітка, у якій зазначено, що ідея провести розпродаж належала принцові Вільяму.
Придбала сукню 1997 року подружня пара з Шотландії — Бріге та Грем Маккензі — приблизно за 64 тисячі доларів. За даними Sotheby’s, відтоді вбрання залишалося у їхній приватній колекції. Частину коштів від майбутнього продажу у грудні передадуть благодійній організації NHS Lothian Charity.