Легендарну "сукню помсти" принцеси Діани вперше за майже 30 років виставили на публічний показ

Принцеса Діана в «сукні помсти», 1994 рік / © Getty Images

Реклама

Аукціонний дім Sotheby’s офіційно відкрив першу за майже 30 років публічну виставку легендарної «сукні помсти» принцеси Діани — одного з найвідоміших модних образів у сучасній історії.

Сукня принцеси Діани / © Associated Press

Сукню представили в лондонському представництві Sotheby’s на New Bond Street. Вона буде доступна для огляду від 18 до 24 вересня, після чого вирушить до галерей Sotheby’s у Гонконзі, Женеві та Нью-Йорку.

Реклама

Сукня принцеси Діани / © Associated Press

9 грудня сукню виставлять на аукціон у Нью-Йорку в межах Sotheby’s Luxury Week. Її орієнтовна вартість становить 150–300 тисяч доларів.

Реклама

Сукня принцеси Діани / © Associated Press

Сукня принцеси Діани / © Associated Press

Цю легендарну чорну шовкову вечірню сукню дизайнерки Крістіни Стамболіан Діана одягла 1994 року на захід у галереї Serpentine. Цей образ став символом упевненості та самостійності принцеси.

Принцеса Діана, 1994 рік / © Getty Images

У пресі маленьке чорне вбрання охрестили «сукнею помсти», оскільки Діана з’явилася в ній на одному з найскладніших вечорів свого життя — у день, коли майбутній король Чарльз III публічно визнав подружню зраду під час свого телевізійного інтерв’ю.

На аукціоні сукню продаватимуть уперше від червня 1997 року. Тоді покійна принцеса виставила на благодійні торги 79 своїх суконь, а виручені кошти спрямували на підтримку організацій, які допомагають онкохворим і людям з ВІЛ і СНІДом. Серед лотів була й ця легендарна річ.

Сукні принцеси Діани, виставлені в аукціонному домі Christie’s у Нью-Йорку перед продажем, 1997 рік / © Getty Images

Разом із сукнею представлять рідкісний примірник оригінального аукціонного каталогу, пронумерований і підписаний як принцесою Діаною, так і дизайнеркою Крістіною Стамболіан. У каталозі є рукописна примітка, у якій зазначено, що ідея провести розпродаж належала принцові Вільяму.

Реклама

Придбала сукню 1997 року подружня пара з Шотландії — Бріге та Грем Маккензі — приблизно за 64 тисячі доларів. За даними Sotheby’s, відтоді вбрання залишалося у їхній приватній колекції. Частину коштів від майбутнього продажу у грудні передадуть благодійній організації NHS Lothian Charity.

Новини партнерів

Новини партнерів