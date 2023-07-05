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Леонор у помаранчевій сукні, а Софія – червоному костюмі: іспанські принцеси на публічному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Леонор у помаранчевій сукні, а Софія – червоному костюмі: іспанські принцеси на публічному заході

Принцеси Леонор та Софія / Фото: Getty Images

Дочки королеви Летиції та короля Філіпа VI вже досить дорослі для того, щоб самостійно брати участь у королівських заходах.

Спадкова принцеса Леонор та її молодша сестра принцеса Софія побували на зустрічі-семінарі з інновацій, командної роботи та творчості з іспанським шефкухарем Ферраном Адріа на виставці elBulli1846 у Росес у Жироні.

Принцеси Леонор та Софія / © Getty Images
Принцеси Леонор та Софія / Фото: Getty Images

17-річна Леонор була в помаранчевій сукні від Lady Pipa довжини міді з об'ємними рукавами та розрізом, яку поєднувала з бежевими еспадрильями на танкетці від Mint and Rose та клатчем від Zara. Волосся дівчини було розпущене, а макіяжу на обличчі практично не було.

Її сестра 16-річна принцеса Софія одягла червоний топ та штани-кюлоти зі стрілками від Sfera, які доповнила також експадрильями на танкетці від Macarena Shoes. У Софії також було розпущене волосся, і вона трохи підкреслила губи напівпрозорим блиском.

Принцеси Леонор та Софія / © Getty Images
Принцеси Леонор та Софія / Фото: Getty Images

Незабаром принцеси разом зі своїми батьками вирушать у відпустку, яку вони зазвичай проводять у серпні в Пальма-де-Майорці.

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Дата публікації
Перегляди
887
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