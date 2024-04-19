Летиція у синьому, а Максима у зеленому: королеви приїхали до музею у вишуканих луках

Їхні королівські Величності разом із королем Нідерландів Віллемом-Олександром та королевою Максимою, а також їхньою старшою дочкою принцесою Катаріною-Амалією відвідали музей STRAAT в Амстердамі.

Королева Летиція та король Філіп VI в Нідерландах / Фото: Associated Press

Королева Летиція привернула загальну увагу своїм елегантним і стриманим вбранням, яке ще раз продемонструвало її бездоганний стиль та гарний смак. Її Величність приїхала до музею у синій сукні від дизайнера Мохамеда Бенчелаля, яку доповнила чорними слінгбеками на невисоких підборах від Сarolina Herrera та синім клатчем. Волосся Летиція зібрала в зачіску, зробила насичений макіяж очей і одягла сережки-пір'я з діамантами багетного огранювання, які її свекруха королева Софія отримала у подарунок від султана Омана у 80-х роках.

Королева Летиція та король Філіп VI в Нідерландах з королевою Максимою, королем Віллемом-Олександром та принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Associated Press

Король Філіп VI одягнув чорний костюм, білу сорочку та взув туфлі, а також підібрав червону краватку в квітковий принт.

Королева Нідерландів Максима була оригінальною і носила цього дня зелену сукню з колекції весна-літо 2013 року бренду Jantaminiau з величезним бантом на одному плечі, доповнивши вбрання шкіряним мініатюрним клатчем та замшевими туфлями пісочного кольору від Gianvito Rossi. Вона підібрала до образу хустку до тону, зробила гарну зачіску хвилями та макіяж, одягла сережки-висячки з каміння та кілька браслетів на зап'ястях. Її чоловік король Віллем-Олександр одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку в принт.

Також на заході була спадкова принцеса Катаріна-Амалія. На ній була довга сукня кольору морської хвилі, золоті босоніжки Stuart Weitzman та золота ребриста сумка Marina Raphael.

Королева Летиція та король Філіп VI в Нідерландах з королевою Максимою, королем Віллемом-Олександром та принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Associated Press

Також під час цього візиту іспанських монархів принцеса Катаріна-Амалія вперше завітала на державний банкет, де носила тіару.

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