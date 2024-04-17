Летиція у смарагдовому, а Максима – у червоному: королеви та їхні чоловіки на церемонії привітання в Амстердамі

Король Філіп VI та королева Летиція зустрілися з королем Нідерландів Віллемом-Олександром та королевою Максимою під час свого державного візиту до Амстердама.

На офіційній церемонії зустрічі в Королівському палаці в Амстердамі королева Летиція з'явилася в зеленій сукні з твіду довжини нижче коліна з розрізами на рукавах і поясом на талії та розрізом ззаду від Moisés Nieto, доповнивши образ сумкою кольору морської хвилі від цього ж бренду та нюдовими туфлями з відкритою п'ятою від Carolina Herrera на низьких підборах.

Королева Летиція та король Філіп VI в Нідерландах / Фото: Associated Press

Елегантний лук Летиція доповнила головним убором від BALEL Isabel Terroso до тону якого підібрала пальто-накидку з хутряним коміром, а також сережками-висячками зі смарагдами та діамантами зі скриньки її свекрухи королеви Софії. Королева зробила насичений макіяж та укладання.

Король Філіп VI був у синьому класичному костюмі, білій сорочці та краватці кольору морської хвилі, підібраний під колір сукні його дружини.

Королева Летиція та король Філіп VI в Нідерландах / Фото: Associated Press

Королева Максима за традицією обрала яскраве бордово-червоне вбрання, що складалося з блузки і спідниці А-силуету довжини міді від Natan Couture, одягла крислатий капелюх Maison Fabienne Delvign, в руках тримала червоний клатч Sarah's Bag і була взута в шкіряні туфлі Gianvito Rossi на підборах. Максима зібрала волосся в низький пучок, одягла сережки з діамантами і брошку у вигляді бабки прикріпила до блузки. Також вона зробила насичений макіяж очей і червоною помадою підкреслила губи.

Королева Летиція та королева Максима / Фото: Associated Press

Король Віллем-Олександр одягнув синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку і чудово гармонував зі своїм іспанським колегою.

Увечері на четвірку чекає державний банкет, де королеви, найімовірніше, з'являться у вечірніх сукнях і з тіарами на головах.

Король Віллем-Олександр та королева Максима, король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

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