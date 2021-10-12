Летиція в білій сукні, а Філіп — в костюмі: іспанські монархи на прийомі

Летиція в білій сукні, а Філіп — в костюмі: іспанські монархи на прийомі

Іспанські монархи сьогодні з'явилися на публічному заході практично в повному складі.

Король Філіп VI, королева Летиція і їхня молодша дочка інфанта Софія відвідали військовий парад у Мадриді, організований на честь Національного дня. Старша дочка королівської пари перебуває на навчанні в UWC Atlantic College в Уельсі.

Король Філіп сьогодні був в чорному костюмі і білій сорочці з краваткою бордового відтінку. А на самому параді був у військовій формі.

іспанські монархи / Getty Images

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Його красуня-дружина Летиція одягла білу сукню на запах з поясом, що підкреслює її тонку талію, і взула сірі лаковані туфлі-човники на підборах. Королева-консорт одягла сережки-підвіски у формі крапель з діамантів, волосся зібрала в низький хвіст і зробила насичений макіяж очей. Також на її пальці була улюблена каблучка в позолоті від Karen Hallam. Король і королева, а також їхня дочка були в захисних масках.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

Інфанта Софія одягла білу коротку сукню з рюшами і чорні гостроносі балетки на шнурівці.

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