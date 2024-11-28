Летиція в розкішній сукні, а Філіпп VI у військовій формі: Енні Лейбовіц зробила нові портрети для іспанської монаршої пари

Портрети були представлені в Королівському палаці в Мадриді та віддають шану як десятій річниці правління Філіпа VI, так і 20-річчю шлюбу пари, яку вони відсвяткували у травні 2024 року.

Знімки можна переглянути тут.

Лейбовіц створила цей шедевр після шести місяців підготовки, сотень знімків та напруженого п'ятигодинного знімання. Натхненням для неї стала картина Дієго Веласкеса "Меніни" (1656 року). Фотографка намагалася передати суть іспанської монархії за допомогою сучасного та глибоко художнього підходу, і їй це вдалося.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI зображений у темно-синій військовій формі, з численними орденами, що символізують його роль глави держави. На королеві Летиції чорна сукня без бретельок та з пишною спідницею від Balenciaga, доповнена шовковою червоною накидкою 1960-х років. Вона має на шиї кольє - історичну прикрасу, яку Альфонсо XIII подарував своїй дружині Вікторії Євгенії. А у вухах у неї діамантові сережки і улюблене золота каблучка Coreterno з написом Amor che tutto move (кохання рухає всім), яку вона носить, не знімаючи на вказівному пальці.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Фотографії надруковані на полотні та стануть частиною колекції Banco de España. Кураторка виставки Іоланда Ромеро описує їх як "дуже мальовничі, захопливі та унікальні роботи", вартість яких становить понад 140 тисяч доларів.

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