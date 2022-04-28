Лежачи під прапором України: українська художниця влаштувала перформанс на вулицях Берліна

Українська художниця Марія Куликовська, яка народилася та виросла в Криму, спробувала привернути увагу громадськості у Берліні своїм новим перформансом.

Марія лягла під українським прапором, щоб представити свій перформанс "254" біля Нової національної галереї у Берліні.

Перформанс заснований на виступі Куликовської 2014 року у Санкт-Петербурзі, на знак протесту проти російської анексії Криму, що призвело до її короткочасного арешту російською поліцією.

Українська художниця Марія Куликовська / Getty Images

Марія Куликовська народилася в Керчі та жила у Києві, доки не переїхала до Австрії після військового вторгнення Росії в Україну.

Після анексії Криму та початку військових дій на Донбасі Марія багаторазово висловлювалася про війну.

Українська художниця Марія Куликовська / Getty Images

"Звичайно, війна не має відношення до моєї професії, так само як і до спеціальності лікаря, вчителя і водія. Я за фахом архітекторка — ця професія змушує думати і будувати. Артисти і художники, напевно, більш чуттєві люди, через відкритість почуттів стоять на сторожі подій. Я не знаю, як може не торкнути війна", — розповідала художниця shcherbenkoartcentre.com. "Особливо, якщо ця війна у твоїй країні. Це змушує дуже багато думати, працювати над своїми інтелектуальними можливостями і як художниця, архітекторка, людина, жінка, я не можу бути згодна з війною".

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