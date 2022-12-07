Ліф тримався на двох бретельках: леді Вікторія Герві одягла на церемонію дуже дивне вбрання

Британська аристократка леді Вікторія Герві дуже любить у світ виходити і себе показувати.

Зіркова леді відвідала цими днями церемонію вручення нагород British Fashion Awards 2022, яка відбулася в лондонському Королівському Альберт-Холлі.

46-річна діва не залишилася непоміченою, бо одягла надвідверту сукню, яка не найкраще підкреслювала її фігуру.

На Вікторії була сукня від дизайнера Скотта Геншолла. У вбрання був дуже дивний крій, верхня частина тіла аристократки була майже повністю оголена. Здавалося, що тонкі бретельки, якими сукня кріпилася до чокера, ось-ось порвуться і ліф сукні просто спаде із грудей Вікторії. До того ж, у цьому вбранні Вікторія мала помітні сліди від купальника. А ще у сукні була не дуже вдала довжина, хоч ззаду вбрання мало шлейф. Доповнила дама свій аутфіт туфлями-човниками та клатчем.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Леді Вікторія любить епатувати і часто з'являється на публіці в екстравагантному вбранні. Ми бачили на ній і сукню-сітку, і прозорі комбінезони та багато іншого.

Нагадаємо, на цій самій церемонії сяяла і леді Амелія Віндзор. Вона одягнулася в чорну лаконічну сукню зі шлейфом і доречно підкреслила лінію декольте.

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