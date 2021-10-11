Лікар, який оперував принцесу Діану, розповів про останні хвилини її життя

Принцеса Уельська Діана загинула 24 роки тому, але про її життя, роботу і навіть смерть згадують досі.

Принцеса Діана трагічно померла після травми в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року. Цього року лікар Монсеф Дахман, який в ту ніч був на чергуванні в паризькій лікарні Пітьє-Сальпетрієр, розповів про те, як вони з колегами боролися за життя принцеси.

Принцеса Діана / Associated Press

У бесіді з Daily Mail Монсеф згадав момент, коли його викликали на допомогу: "Я відпочивав в черговій кімнаті, коли мені зателефонував Бруно Ріу, старший черговий анестезіолог, і порадив мені звернутися до відділення невідкладної допомоги. Мені не сказали, що це леді Діана, а тільки те, що стався серйозний нещасний випадок з молодою жінкою. Для будь-якого лікаря, будь-якого хірурга, дуже важливо мати справу з такою молодою людиною, яка перебуває в такому стані. Тим більше, якщо вона принцеса", — згадує лікар.

Він розповів, що за результатами рентгенографії стало зрозуміло, що у Діани була внутрішня кровотеча. "Близько 2.15 ночі у неї зупинилося серце, і їй зробили масаж серця. Я зробив цю процедуру, щоб дати їй можливість дихати. Її серце не могло нормально функціонувати", — говорить лікар.

Принцеса Діана / Associated Press

Подальше обстеження показало, що у принцеси була розірвана вена в серці, яку один з провідних кардіохірургів Франції, професор Ален Паві допоміг зашити, пише Hello!. На жаль, це не допомогло, серце принцеси Уельської все одно зупинилося.

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"Ми кілька разів намагалися застосовувати електричний струм, і, як я робив це у відділенні невідкладної допомоги, — масаж серця. Професорка Ріо ввела адреналін. Але ми не могли змусити її серце знову битися. Ми наполегливо боролися, ми дуже старалися, дійсно дуже багато. Чесно кажучи, коли працюєш в таких умовах, не помічаєш, як спливає час. Єдине, що важливо, — це те, що ми робимо все можливе для порятунку життя". У висновку розмови Монсеф Дахман сказав, що невдача в цій операції з порятунку життя принцеси Діани справила на нього глибоке враження.

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