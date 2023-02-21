Лікарі озвучили діагноз: візит Байдена до Києва ще більше підкосив здоров'я Путіна

Несподіваний візит президента США Джо Байдена в Україну довів кремлівського "фюрера" до депресивного стану. Це констатували його лікарі.

Телеграм-канал Generall SVR розповів, як Путін провів учорашній день і яким ударом по його і без того поганому здоров'ю став візит Байдена до Києва.

Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Getty Images

"Ранок у президента не склався. Візит президента США Джозефа Байдена до України, напередодні річниці початку СВО, неабияк зіпсував настрій Путіну. Лікар президента під час ранкового огляду глави держави констатував його депресивний стан і рекомендував ліки, після прийому якого настрій у Путіна дещо покращився ", — пише канал.

Кажуть, настрій диктатора зіпсувався так сильно, що довелося переписувати текст звернення до Федеральних зборів. До речі, експерти кажуть, що цей історичний візит Байдена до України вплинув на заяви, які Путін має озвучити сьогодні, 21 лютого.

Раніше ми розповідали, що президента РФ готують до нового курсу терапії. Путін хворий на рак органів системи шлунково-кишкового тракту.

Читайте також: