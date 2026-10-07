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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Лікарка, яка лікувала членів британської королівської родини, була знайдена мертвою

45-річна Ганна Террі, мати трьох дітей, була серед лікарів, які надавали допомогу Віндзорам під час їхнього перебування у Норфолку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Британська королівська родина

Британська королівська родина / © Associated Press

Повідомляється, що король Чарльз III і королева Камілла були поінформовані про її смерть.

Подія набуває ще трагічнішого характеру, враховуючи, що її власний чоловік звинувачується в її вбивстві.

Як повідомило видання vanitatis, медикиня була знайдена мертвою рано-вранці в неділю у своєму будинку в Дерсінгемі, графство Норфолк, лише за кілометр від приватного маєтку короля Чарльза, де він збирає свою сім’ю кожне Різдво — традиція, успадкована від його матері, королеви Єлизавети II. Така близькість означала, що жінка входила до групи лікарів, які могли надавати допомогу Віндзорам, коли вони перебували в резиденції.

Повідомляється, що король і королева були поінформовані про інцидент, хоча офіційної відповіді чи реакції з боку Букінгемського палацу наразі не було.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

45-річного чоловіка Ганни — Марка Кейна — заарештували і після понад двох днів розслідування йому було висунуто офіційне звинувачення в убивстві. Він перебуває під вартою і має постати перед магістратським судом Норвіча цього тижня.

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